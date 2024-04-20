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Названо число иностранцев, осужденных в 2023 году за уголовные преступления

РБК: в 2023 году в РФ по уголовным делам осудили 22,3 тысячи иностранных граждан

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Владимир Николаев/РИА Новости

Российские суды первой инстанции в 2023 году вынесли приговоры по уголовным делам в отношении 22,3 тыс. иностранных граждан. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику Судебного департамента Верховного суда РФ.

Журналисты отметили, что по итогам прошлого года количество приговоров иностранным гражданам увеличилось на 2,6% по сравнению с 2022 годом. При этом большинство подсудимых являлись выходцами из стран — членов Содружества Независимых Государств (СНГ).

«В 2023 году были осуждены 20,5 тыс. граждан СНГ (19,9 тыс. — годом ранее), 918 иностранцев из других стран (против 882) и 946 лиц без гражданства (в 2022 году — 1011)», — говорится в публикации.

По данным газеты, чаще всего иностранных граждан судили за создание и оборот поддельных документов. На втором месте в соответствующем рейтинге оказались дела, связанные с кражами.

Третье место, в свою очередь, заняли приговоры по статьям о нелегальном приобретении и хранении запрещенных веществ. Сюда же относятся производство и сбыт наркотических средств.

«Именно здесь наблюдается большой рост — сразу на 27%: в 2022 году <...> были осуждены 3,07 тыс. иностранцев, а в 2023-м — 3,9 тыс. [иностранцев]», — подчеркнули авторы статьи.

В целом в прошлом году были осуждены чуть больше 555 тыс. человек. Из них 4% — это граждане других стран.

Ранее в Тамбовской области задержали бизнесмена, оформлявшего мигрантам фиктивное отцовство.

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