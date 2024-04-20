В Санкт-Петербурге и Ленобласти появился временный снежный покров

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил о появлении временного снежного покрова в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В нынешнем апреле это происходит уже второй раз. При этом сегодня высота снежного покрова в разы превышает прошлый случай», — заявил синоптик.

Сообщается, что высота снежного покрова составляет в этих регионах от 11 до 18 см. Ожидается, что снег пролежит там до 22 апреля.

До этого Леус предсказал кратковременные дожди и переменную облачность в Москве.

Перед этим руководитель центра «Метео» Александр Шувалов, в свою очередь, рассказал, что последние семь месяцев стали самыми теплыми за всю историю наблюдений. По его словам, в этом сыграло роль глобальное потепление.

Ранее в Санкт-Петербурге был побит температурный рекорд, державшийся более 130 лет.