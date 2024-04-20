В Ленобласти подросток столкнул сверстника в овраг во время тренировки

В Ломоносовском районе Ленобласти подросток получил травмы во время тренировки, мальчик упал в овраг. Об этом сообщает «47.channel».

Инцидент произошел 19 апреля, во время тренировки на открытом воздухе, школьник упал в овраг. Мальчик получил травмы головы и спины, по данным «47.channel», подростка столкнул сверстник.

Обстоятельства травмирования несовершеннолетнего устанавливает областная прокуратура. В ходе проверки будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц образовательного учреждения и органов системы профилактики.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге школьник сорвался с заброшенного моста. Инцидент произошел в Железнодорожном районе города на неэксплуатируемом мосту, доступ к которому открыт, — конструкция соединяет улицы Некрасова и Климовскую. Пострадавшего госпитализировали с переломом позвоночника.

Ранее двухлетней девочке отрезало часть пальца в детском саду Перми.