На Украине люди в военной форме застрелили полицейского

На Украине в Винницкой области несколько мужчин в военной форме застрелили на блокпосту полицейского. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Издание ссылается на местные Telegram-каналы. По их данным, инцидент произошел между селами Флорино и Еланец в Гайсинском районе, когда патрульные остановили машину Suzuki Grand Vitara для проверки документов.

В машине были два человека — они открыли огонь по сотрудникам полиции. Один из патрульных погиб на месте, а второй попал в больницу.

Издание отмечает, что машина с неизвестными, открывшими стрельбу, поехала в Одесскую область.

Тем временем в полиции заявили, что уже установили личность преступников. Мужчины попали на камеры видеонаблюдения во время посещения автозаправки. Они пока не задержаны, проводится полицейская операция.

До этого сообщалось, что в Николаевской области военный снайпер на почве ревности застрелил троих человек. 24-летний парень расстрелял из автомата Калашникова свою знакомую, ее супруга и маму. Снайпер проходил военную службу в Киевской области, но сбежал оттуда, украв у сослуживца автомат.

Ранее полицейский расстрелял своих друзей из табельного оружия и не вспомнил об этом наутро.