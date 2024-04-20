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Уровень реки Урал в Оренбурге снизился до 1017 сантиметров

Правительство Оренбуржья: уровень реки Урал снизился до отметки 1017 см

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Александр Грызунов

В Оренбурге уровень реки Урал снизился до 1017 сантиметров. Об этом сообщает правительство региона в Telegram-канале.

«В Оренбурге уровень реки Урал снизился до отметки 10 м 17 см. За сутки от воды освобождены 1117 жилых домов и 1651 приусадебный участок на территории 22 населенных пунктов в 7 муниципалитетах», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Оренбурге подтоплено 14 микрорайонов, три населенных пункта и 22 СНТ. В зоне подтопления находятся 5 848 домов. Эвакуированы 1907 человек.

В ночь на 20 апреля уровень воды в реках Оренбургской области немного снизился — на показатель от одного до 17 сантиметров.

До этого стало известно, что за ночь уровень реки Урал у Оренбурга снизился на 16 см и составил 1074 см. Куренков говорил, что подготовка руководства и экстренных служб Курганской области к надвигающимся паводкам является качественной.

19 апреля губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что в Кургане наблюдается пик паводка.

Ранее в Оренбуржье приняли законопроект о помощи пострадавшим от паводка.

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