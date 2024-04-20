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Парки Москвы возобновили работу

Московские парки возобновили работу после непогоды

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Пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы

Московские парки возобновили работу 20 апреля. Об этом сообщается в Telegram-канале Мосгорпарка.

«Дорогие друзья! Парки вновь открыты для прекрасных прогулок», — отмечается в публикации.

Кроме того, открыл свои двери Московский зоопарк.

19 апреля на столицу обрушились сильный ветер с дождем. Городские парки и другие открытые общественные места были временно закрыты.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 20 апреля в Москве ожидается переменная облачность и температура до +13℃.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что температура в Москве вырастет до 20 градусов тепла с 22 апреля. 20 апреля днем ожидается температура +9-14℃, но сохранится ветер.

До этого сильный ветер повалил более ста деревьев в Москве и Московской области. Роман Вильфанд предупреждал, что в Москве в ближайшее время ожидается неблагоприятная погода.

Ранее в Санкт-Петербурге был побит температурный рекорд, державшийся более 130 лет.

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