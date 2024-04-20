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В Запорожье зафиксировали повреждение объекта инфраструктуры

В подконтрольном Киеву Запорожье получил повреждения объект инфраструктуры

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Константин Либеров/AP

Объект инфраструктуры, расположенный в подконтрольном украинским властям Запорожье, получил повреждения. Об этом в своем Telegram-канале рассказал секретарь назначенного Киевом городского совета Анатолий Куртев.

По его словам, сооружение получило урон в результате удара. Однако другие подробности, в том числе название и предназначение постройки, в заявлении не уточняются.

«Люди и жилые дома не пострадали», — написал Куртев.

Представитель властей добавил, что в настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб.

Утром 20 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил о взрыве на территории порта Южный, который находится в Одесской области. Он подчеркнул, что повреждения получил ангар. В данном помещении находились морские дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

За день до этого глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил о повреждении портовой инфраструктуры на территории региона. Как он сказал, ущерб был зафиксирован после взрывов.

Позже министерство инфраструктуры Украины заявило, что одесскому порту Южный был нанесен ущерб. Здесь зафиксировали повреждение двух терминалов.

Ранее в министерстве обороны РФ рассказали о групповых ударах по украинской инфраструктуре.

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