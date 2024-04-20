Паводковая вода ушла из 75,5% домов в Орске

Паводковая вода ушла из 75,5% домов в пострадавшем от половодья Орске Оренбургской области, в зоне подтопления остаются 1714, за сутки от воды освободились 347 домовладений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Василий Козупица.

«За сутки освободилось еще 347 домовладений. Продолжаем откачивать воду», — написал он.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Глава города отметил, что комиссия по установлению фактов утраты имущества первой необходимости за сутки обследовала 720 объектов. С 12 апреля пройдено 3390 адресов, ежедневно работает 81 человек — 27 групп.

19 апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что в Орске начато частичное водоснабжение.

До этого Паслер заявил, что в частично подтопленном Орске в Оренбургской области возобновили подачу электричества. По его информации, водоснабжение пока не восстановлено, специалисты водоканала меняют насосы в местах с открытым доступом к скважинам.

Ранее директор Орского краеведческого музея рассказала о потере дома из-за наводнения.