Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Синоптики рассказали о погоде в Москве 20 апреля

Синоптик Леус предсказал кратковременные дожди и переменную облачность в Москве

close
100%
Антон Денисов/РИА Новости

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в субботу, 20 апреля, в Москве ожидается переменная облачность и температура до +13℃. Его слова передает РИА Новости.

«Сегодня погоду в столице будет формировать тыловая часть активного циклона, который ушел на север. <..> Максимальная температура воздуха в Москве плюс 11-13℃, в области от 9 до 14℃», — сообщил синоптик.

Ожидается, что скорость ветра в Москве будет составлять 4-9 м/с отдельными порывами до 10-15 м/с, а уровень атмосферного давления превысит норму и составит 753 мм ртутного столба.

До этого москвичей предупредили о новых температурных рекордах.

Руководитель центра «Метео» Александр Шувалов, в свою очередь, рассказал, что последние семь месяцев стали самыми теплыми за всю историю наблюдений. По его словам, в этом сыграло роль глобальное потепление.

Ранее в Санкт-Петербурге был побит температурный рекорд, державшийся более 130 лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами