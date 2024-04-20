Синоптики рассказали о погоде в Москве 20 апреля

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в субботу, 20 апреля, в Москве ожидается переменная облачность и температура до +13℃. Его слова передает РИА Новости.

«Сегодня погоду в столице будет формировать тыловая часть активного циклона, который ушел на север. <..> Максимальная температура воздуха в Москве плюс 11-13℃, в области от 9 до 14℃», — сообщил синоптик.

Ожидается, что скорость ветра в Москве будет составлять 4-9 м/с отдельными порывами до 10-15 м/с, а уровень атмосферного давления превысит норму и составит 753 мм ртутного столба.

До этого москвичей предупредили о новых температурных рекордах.

Руководитель центра «Метео» Александр Шувалов, в свою очередь, рассказал, что последние семь месяцев стали самыми теплыми за всю историю наблюдений. По его словам, в этом сыграло роль глобальное потепление.

Ранее в Санкт-Петербурге был побит температурный рекорд, державшийся более 130 лет.