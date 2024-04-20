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У тюменского города Ишим размыло временную насыпь

Глава Тюменской области Моор: вода размыла временную насыпь у города Ишим

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Телеграм-канал Александр Моор

Временная насыпь рядом с городом Ишим, расположенным в Тюменской области, оказалась размыта в результате весеннего паводка. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора региона Александра Моора.

По его словам, объект находится у поселка Плодопитомник. Населенный пункт граничит с городом Ишим.

«В Ишимском районе <...> размыло временную насыпь. Сама дамба, которая была построена, чтобы защитить населенный пункт и СНТ (садоводческое некоммерческое товарищество. — «Газета.Ru»), находится в исправном состоянии», — уточнил глава области.

Он добавил, что в зонах возможного затопления была проведена эвакуация людей. Граждан заблаговременно призвали собрать необходимые вещи и покинуть свои дома.

В ночь на 20 апреля уровень воды в реке Ишим в районе одноименного города достиг отметки в 861 см. В администрации населенного пункта подчеркнули, что данный показатель считается критическим — при нем в регионе наблюдаются опасные явления.

При этом к утру уровень воды в упомянутой части реки Ишим вырос до 911 см. Всего за сутки значение увеличилось на 221 см.

Ранее в Тюменской области подсчитали количество населенных пунктов, отрезанных от остальной части региона «большой водой».

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