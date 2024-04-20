В Ростовской области школьница нашла на дороге трехлетнего мальчика

В Ростове-на-Дону девочка-подросток нашла маленького мальчика, который один играл на проезжей части, школьница вызвала полицию. Об этом сообщает «Блокнот-Ростов».

Маленького мальчика заметила на улице Зорге 14-летняя девочка, ребенок сидел на обочине дороги и играл. Взрослых поблизости не было, школьница не оставила мальчика в опасности. Девочка вызвала на место сотрудников полиции.

«Она незамедлительно вызвала на место полицию и осталась рядом с малышом до приезда сотрудников! Я горжусь что у нас есть такая молодежь, которая не прошла мимо и довела дело до логического завершения», — рассказала свидетельница произошедшего.

По данным портала «Ростовская область сегодня», полицейским удалось установить личности родителей ребенка, мать и отца трехлетнего мальчика привлекут к административной ответственности.

Ранее в Ростовской области двое раздетых детей бродили по улицам поселка.