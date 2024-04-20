Четырехлетний ребенок отравился антидепрессантами в Петербурге

В Кировском районе Петербурга устанавливают обстоятельства отравления маленького ребенка лекарственным препаратом. Об этом сообщает портал «Peterburg 2».

Инцидент произошел в многоэтажке по Двинской улице, из квартиры госпитализировали четырехлетнюю девочку с признаками отравления. По предварительной информации, ребенок находился дома под присмотром матери, девочка болела ОРВИ, в какой-то момент она добралась до домашней аптечки. Ребенок нашел антидепрессанты матери и проглотил несколько таблеток.

Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали в Филатовскую детскую больницу, за жизнь девочки борются медики. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Ленобласти ребенок отравился капсулой чистящего средства. Мальчика в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в больницу с химическим ожогом пищевода, он находится в отделении реанимации.

Ранее в Ленобласти десятимесячный младенец отравился снюсом.