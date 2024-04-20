Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Четырехлетний ребенок отравился антидепрессантами в Петербурге

В Петербурге четырехлетняя девочка отравилась таблетками матери

close
100%
FotograFFF/Shutterstock

В Кировском районе Петербурга устанавливают обстоятельства отравления маленького ребенка лекарственным препаратом. Об этом сообщает портал «Peterburg 2».

Инцидент произошел в многоэтажке по Двинской улице, из квартиры госпитализировали четырехлетнюю девочку с признаками отравления. По предварительной информации, ребенок находился дома под присмотром матери, девочка болела ОРВИ, в какой-то момент она добралась до домашней аптечки. Ребенок нашел антидепрессанты матери и проглотил несколько таблеток.

Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали в Филатовскую детскую больницу, за жизнь девочки борются медики. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Ленобласти ребенок отравился капсулой чистящего средства. Мальчика в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в больницу с химическим ожогом пищевода, он находится в отделении реанимации.

Ранее в Ленобласти десятимесячный младенец отравился снюсом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами