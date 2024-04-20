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В Индонезии произошло извержение вулкана

Новые извержения вулкана Руанг произошли на индонезийском острове Сулавеси

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John Michael Magdasoc/AP

Извержение вулкана произошло в индонезийской провинции Северный Сулавеси. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на национальное агентство страны по смягчению последствий стихийных бедствий.

В заявлении уточняется, что речь идет о вулкане Руанг. Он расположен на одноименном острове.

При этом за последние сутки специалисты зафиксировали сразу три извержения данного вулкана. Высота столба пепла в разных случаях составила от 400 метров до 1,2 км.

В результате власти запретили жителям приближаться к вулкану ближе, чем на шесть км. Людям, которые находятся на соседнем острове Тагуланданг, рекомендовали носить защитные маски. Это необходимо, чтобы в легкие не попал вулканический пепел.

16 апреля в индонезийской провинции Северный Сулавеси также произошло извержение вулкана Руанг. В течение последующих суток вулкан извергался около пяти раз, на фоне чего власти приняли решение об эвакуации населения.

Всего из близлежащих деревень вывезли более 800 человек. Многие из них покинули остров на паромах, временно разместившись в церквях и общественных центрах в других населенных пунктах.

Ранее крупнейший вулкан в Европе выбросил в атмосферу дымовые кольца.

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