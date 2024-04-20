Москвичам рассказали о погоде на 20 апреля

Погода с переменной облачностью и до +13°C ожидается в Москве в субботу, 13 апреля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Во второй половине дня местами ожидаются прояснения без осадков, а вечером не исключено похолодание.

Максимальная температура воздуха в Москве составит от +11°C до 13°C, а по области — от +9°C до +14°C.

В Гидрометцентре уточняют, что ветер будет юго-западный со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление приблизится к норме, и к вечеру барометры покажут 750 миллиметров ртутного столба.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что москвичей ждет возвращение теплой весны с начала следующей недели

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.