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Уровень воды в реке Ишим достиг критериев опасного явления

В Тюменской области уровень воды в реке Ишим достиг 861 см над нулем поста

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Телеграм-канал Александр Моор

Уровень реки Ишим у города Ишим в Тюменской области достиг критического уровня. Об этом сообщает администрация города в Telegram-канале.

«Уровень воды в реке Ишим у города Ишим достиг критериев опасного явления «половодье» — 20 апреля на 2 часа местного времени (00.00 мск) уровень составил 861 см над нулем поста. Подъем продолжается», — говорится в сообщении.

По информации администрации, ожидается затопление низководных мостов, сельскохозяйственных земель, садоводческих участков, нарушение дорожного сообщения между населенными пунктами.

До этого в Ишиме затопило первый ярус набережной реки Ишим.

19 апреля увеличилось число населенных пунктов в Тюменской области, отрезанных паводком. В настоящее время дорожное сообщение прекращено с деревней Малая Ченчерь Казанского района, деревнями Орловка и Кошкарагай Ишимского района, селом Назарово в Абатском районе, деревней Малые Ярки в Казанском районе и населенных пунктов Тюлешов Бор и Жигули в Викуловском районе.

В тот же день губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, что уровень воды в реке Ишим достиг рекордных значений почти за 80 лет и продолжает расти.

Ранее в Оренбуржье начала снижаться уровень воды в реках.

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