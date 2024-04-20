Уровень Тобола за прошедшие сутки слабо изменился

Река Тобол в Кургане держится на уровне 1013 сантиметров на 22.00 пятницы, 19 апреля, не показывая ни роста, ни снижения в последнее время. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую администрацию.

Рост уровня воды в Тоболе с понедельника составил почти 400 сантиметров — на 08.00 понедельника уровень воды составил 631 сантиметр, а в 08.00 пятницы — 1008 сантиметров. При этом опасной отметкой в регионе для реки является 850 сантиметров.

До этого губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что в Кургане наблюдается пик паводка.

По его словам, в регионе паводок не проходил еще в одном муниципальном округе — в Белозерском. В Кургане в текущий момент наблюдается пик паводка, а самая большая точка напряжения фиксируется на участках дамбы.

Ранее в МЧС назвали нынешнее половодье самым масштабным за последние десятилетия.