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Уровень Тобола за прошедшие сутки слабо изменился

Река Тобол в Кургане держится на уровне 1013 сантиметров

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Евгений Кузьмин/РИА Новости

Река Тобол в Кургане держится на уровне 1013 сантиметров на 22.00 пятницы, 19 апреля, не показывая ни роста, ни снижения в последнее время. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую администрацию.

Рост уровня воды в Тоболе с понедельника составил почти 400 сантиметров — на 08.00 понедельника уровень воды составил 631 сантиметр, а в 08.00 пятницы — 1008 сантиметров. При этом опасной отметкой в регионе для реки является 850 сантиметров.

До этого губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что в Кургане наблюдается пик паводка.

По его словам, в регионе паводок не проходил еще в одном муниципальном округе — в Белозерском. В Кургане в текущий момент наблюдается пик паводка, а самая большая точка напряжения фиксируется на участках дамбы.

Ранее в МЧС назвали нынешнее половодье самым масштабным за последние десятилетия.

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