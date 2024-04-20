Ураганный ветер может оставить без света несколько регионов на Кавказе

Порывы линий электропередач (ЛЭП) могут произойти в Северной Осетии — Алании, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

«По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 20 апреля существует вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередачи, затруднением движения транспорта в Северо-Кавказском федеральном округе», — сообщили в МЧС.

Причиной обрыва ЛЭП могут стать сильные ливни с градом и ураганный ветер до 25 метров в секунду, которые прогнозируются в трех регионах — в Северной Осетии — Алании, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

До этого сильный ветер повалил более 100 деревьев в Москве и Московской области.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупреждал, что в Москве в ближайшее время ожидается неблагоприятная погода.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.