В Оренбуржье начинает снижаться уровень воды в реках

Уровень воды в реках Оренбургской области немного снизился — на показатель от одного до 17 сантиметров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«В Орске уровень воды в Урале за сутки снизился на 8 см и составил 527 см. В Оренбурге уровень Урала упал на 17 см и составил 1 019 см. В Илеке уровень Урала упал на 2 см и составил 913 см», — сообщили в правительстве региона.

Также отмечено небольшое — до одного сантиметра — снижение уровня воды на реке Сакмара в районе Татарской Каргалы в 20.00.

До этого Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что в регионе в первом чтении приняли законопроект, позволяющий бесплатно и без торгов предоставлять землю людям, утратившим жилье в результате паводка.

Он пояснил, что жители, чьи дома признают непригодными для проживания, переживали, что им придется строить дом в другом месте.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.