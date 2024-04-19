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В Петербурге волонтеры предложили хозяину истощенной собаки помощь и были избиты

78.ru: в Петербурге хозяин собаки избил волонтеров за предложенную помощь

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Петербуржец избил двух девушек-волонтеров после того, как они предложили ему отправить собаку в клинику. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Адмиралтейском районе. Россиянки заметили владельца вместе с мопсом на улице. У животного наблюдались проблемы с глазом, и девушки хотели оказать ему необходимую помощь бесплатно, так как предположили, что у пенсионера нет на это денег.

В какой-то момент ведущая во двор калитка ударила собаку по глазу, и волонтеры бросились на помощь. Недовольный пенсионер, по данным источника, ударил одну из девушек в лицо.

После произошедшего россиянки обратились в полицию. Они все еще планируют забрать мопса у хозяина, так как больное животное выглядит истощенным.

Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», в беседе с петербуржцем волонтеры объяснили ему, что собаку ему вернут после визита в ветклинику. Во время конфликта пострадали обе россиянки. По их словам, у мужчины могут быть проблемы с психикой.

Ранее в Подмосковье неизвестный избил девушку с собакой.

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