Комиссар пожарной службы Нью-Йорка Лора Кавана заявила, что мужчина, поджегший себя возле здания суда в Нью-Йорке, где проходит заседание по одному из дел против экс-президента США Дональда Трампа, выжил, но находится в критическом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, пострадавший жив, но находится в критическом состоянии.

Представитель полиции, в свою очередь, отметил, что устроивший ЧП мужчина — Макс Аззарелло, житель Флориды.

До этого стало известно, что мужчина поджег себя в пятницу возле здания суда Нью-Йорка, где проходил исторический судебный процесс по делу экс-президента США Дональда Трампа.

По словам очевидца, сначала мужчина кидал в воздух брошюры, после он облился из банки и поджег себя. Другие свидетели рассказали, что перед тем, как облить себя жидкостью, пострадавший выглядел спокойным. Еще один источник рассказал агентству, что вскоре после инцидента на площади запахло дымом, а после полицейский распылил на землю огнетушитель. На месте остались тлеющий рюкзак и канистра с бензином.

Ранее Трамп заявил, что только он способен предотвратить третью мировую войну.