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Стало известно о пропаже ключевого документа из материала дела Стрелкова

Адвокат Молохов: из дела Стрелкова пропало согласие о заключении контракта

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Из материалов уголовного дела бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) пропал один из документов — подтверждение воинской части о готовности заключить контракт с ним. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката Стрелкова Александра Молохова.

По словам адвоката, исчезновение документа было обнаружено при ознакомлении с материалами в суде апелляционной инстанции.

«Документ был приложен к апелляционной жалобе и является ее неотъемлемой частью», — отметил Молохов.

Защита собиралась использовать этот документ в судебном заседании 15 мая.

10 апреля Молохов сообщал, что защита бывшего министра обороны ДНР попросит направить его на военную службу в одну из войсковых частей в зоне специальной военной операции.

Игорь Стрелков был задержан по обвинению в призывах к экстремизму в июле 2023 года, в тот же день суд заключил его под стражу. Уголовное дело строится на двух публикациях в Telegram от 25 мая прошлого года, в которых затрагивались вопросы о довольствии бойцов и ситуации вокруг Крыма.

25 января суд в Москве приговорил Игоря Стрелкова к четырем годам в колонии общего режима.

Подробнее о возможности Стрелкова попасть на фронте — в материале «Газеты.Ru».

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