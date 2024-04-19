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В Перми мужчина изнасиловал семилетнюю падчерицу и получил 22 года

В Перми осудили отчима, изнасиловавшего семилетнюю падчерицу

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Pixabay

Житель Перми надругался над несовершеннолетней дочерью своей супруги. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Индустриальном районе города. По версии правоохранителей, 31-летний мужчина несколько раз насиловал семилетнюю падчерицу. Всего следователи сообщают о трех преступлениях. О том, как правоохранители узнали о произошедшем, не сообщается.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании.

«В ходе предварительного следствия мужчина был задержан и заключен под стражу», – сообщили в ведомстве.

Суд приговорил россиянина к лишению свободы на 22 года, которые он проведет в колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

До этого в Ленобласти 49-летняя женщина обратилась в полицию и рассказала, что во время прогулки с собакой на нее напал односельчанин. Мужчина избил пострадавшую, затащил в дом и изнасиловал. Россиянина задержали. Известно, что он ранее был несколько раз судим за кражи и хулиганство.

Ранее в Ленобласти отец обвинил жителя Германии в том, что он домогался девятилетнего ребенка.

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