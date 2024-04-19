Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что в Кургане наблюдается пик паводка. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

По его словам, в регионе паводок не проходил еще в одном муниципальном округе — в Белозерском. В Кургане в текущий момент наблюдается пик паводка, а самая большая точка напряжения фиксируется на участках дамбы.

До этого глава МЧС России Александр Куренков назвал ситуацию с паводком в Курганской области как напряженной.

Он отметил, что сил и средств для борьбы с последствиями стихии достаточно, весомый вклад вносят волонтеры.

До этого стало известно, что за ночь уровень реки Урал у Оренбурга снизился на 16 см и составил 1074 см. Куренков говорил, что подготовка руководства и экстренных служб Курганской области к надвигающимся паводкам является качественной. Куренков сообщал, что волна паводка прошла Оренбург и Орск, уровень воды в городах пошел на спад. При этом отмечалось, что вода в ближайшие дни продолжит прибывать в Кургане.

Ранее в МЧС назвали нынешнее половодье самым масштабным за последние десятилетия.