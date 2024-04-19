Политолог назвал логичным шагом объединение «Новых людей» с «Партией роста»

Съезд партии «Новые Люди» завершился процессом слияния с «Партией роста». Об этом по его итогам заявил политолог Никита Ляховецкий.

По его мнению, «Новые Люди» за счет ярких и современных избирательных кампаний смогли привлечь к себе молодых избирателей.

«Партия роста» добавит объединению экспертности, политического опыта, которого «Новым Людям» пока недостает», — уточнил он.

Политолог подчеркнул, что лидер «Партии роста» Борис Титов, который возглавил политсовет объединения — опытный омбудсмен.

«Он принесет партии дополнительного веса в работе по защите прав предпринимателей», — добавил Ляховецкий.

При этом эксперт напомнил, что по результатам президентских выборов «Новые Люди» утвердились в роли серьезной парламентской партии.

«Новые Люди» показали, что они не партия одного цикла, а политический игрок, такой же как КПРФ и ЛДПР, поэтому объединение с «Партией роста», исповедующей схожие политические позиции, — логичный шаг. Вместе будет проще добиваться общих для партий целей, проводить предложения и воплощать их в жизнь», — сказал политолог.

По его мнению, среди кандидатов в президенты от парламентских партий Даванков провел самую яркую и запоминающуюся кампанию.

«Он активно работал с молодежью, говорил о важных вещах, что позволило ему, несмотря на отсутствие богатого опыта, занять третье место. Даванков доказал, что «Новые люди» способны проводить эффективные федеральные агитационные кампании», — заключил Ляховецкий.

Ранее сообщалось, что политическая партия «Новые люди» на своем съезде объединилась с «Партией роста». Соответствующее решение было принято единогласно.

Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев заявил, что в партии появится новый орган управления – федеральный политсовет, который возглавит председатель «Партии роста» Борис Титов.