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В Пятигорске стартовал семинар «Сердце Кавказа»

Преподаватели и краеведы обсудят развитие регионов Северного Кавказа

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Пресс-служба центра знаний «Машук»

На стартовавшем в Пятигорске семинаре «Сердце Кавказа» представители общественных объединений, преподаватели гуманитарных наук и кавказоведовы обсудят развитие Северного Кавказа комплексно и каждого отдельного региона. Об этом сообщили в пресс-службе центра знаний «Машук», на площадке которого проходит мероприятие.

Открывая семинар, помощник полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Евгений Ткачев выразил уверенность в том, что выработанные на семинаре идеи будут успешно реализованы и распространены на все регионы СКФО.

Генеральный директор центра знаний «Машук», заместитель генерального директора общества «Знание» Антон Сериков отметил, что участники семинара вместе в экспертами центра смогут разработать эффективные решения по развитию образовательной, предпринимательской и общественной сфер региона и успешно воплотить их в жизнь.

По словам замдиректора департамента просветительской деятельности Экспертного института социальных исследований Георгия Савельева, практики, которые будут созданы во время семинара, помогут в развитии созидательного потенциала молодежи, окажут положительное воздействие на сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей.

На протяжении трех дней в центре «Машук» будут проходить лекции, мастер-классы и панельные дискуссии с приглашенными федеральными экспертами. Планируется, что идеи и разработки по итогам семинара будут реализованы участниками при поддержке партнеров мероприятия — аппарата полномочного представителя резидента РФ в СКФО, Фонда президентских грантов, департамента просветительской деятельности ЭИСИ, платформы «Дигория» и других.

Центр знаний «Машук» — совместный образовательный проект Российского общества «Знание» и Росмолодежи — был открыт в 2022 году и стал одним из трех молодежных центров федерального значения наряду с мастерской управления «Сенеж» платформы «Россия — страна возможностей» и Университетом креативных индустрий в арт-кластере «Таврида».

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