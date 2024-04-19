Через несколько дней поток воды из Курганской области достигнет Тюменской

Большой массив воды, надвигающийся из Курганской области вниз по течению Тобола, окажется в Упоровском районе Тюменской области через несколько дней. Об этом после облета территорий заявил полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, сообщает РИА Новости.

«Мы сейчас с вертолета видели тот большой массив воды, который идет вниз по течению из Курганской области, он будет здесь в течение нескольких дней», — сказал он.

Он добавил, что, по решению губернатора, в Тюменской области были проведены все необходимые работы для минимизации последствий паводка.

Днем 19 апреля губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что уровень воды в реке Ишим достиг рекордных значений почти за 80 лет и продолжает расти. За последние сутки река в одноименном городе поднялась на 228 см и достигла уровня в 690 см. Критический уровень составляет 850 см.

Позже стало известно, что количество населенных пунктов, отрезанных большой водой от остальной части Тюменской области, увеличилось до девяти.

Ранее в МЧС РФ рассказали, когда в Тюменской области ожидается пик паводка.