В Запорожской области откроется центр для подростков и их родителей «Пульсар»

В Запорожской области откроется первый в стране центр для подростков и их родителей «Пульсар». Здание для центра в рамках поездки в регион осмотрела уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, сообщается на сайте детского омбудсмена.

Отмечается, что визит был посвящен вопросам профилактики социального сиротства, развития подростковых и родительских сообществ в регионе.

«На протяжении двух лет мы организовывали лагеря «Послезавтра». Хочется продолжить работать с ребятами уже за пределами смен. Поэтому родилась идея создания центра «Пульсар», — сообщила детский омбудсмен.

По ее словам, в центре родители и дети найдут поддержку любых инициатив, связанных с совместным досугом, а также смогут придумывать и осуществлять полезные проекты, получать консультации и советы помогающих специалистов. Отмечается ,что здание под «Пульсар» выделил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. При этом благотворительный фонд «Страна для детей» окажет содействие в ремонте и оснащении нового центра. По словам Львовой-Беловой, планируется создание сети «Пульсаров» во всех новых регионах России.

Кроме того, она побывала в Мелитопольском областном Центре социально-психологической реабилитации детей.

«Воспитанникам привезли рюкзаки со сладостями, наборы для гигиены и досуга, а учреждению – необходимую мебель. Будем работать с учреждениями, где находятся дети. Большая часть детей – без статуса ребенка-сироты или оставшихся без попечения родителей. По каждому ребенку разрабатываем индивидуальный план жизнеустройства, в приоритете – возвращение детей в родные семьи», — рассказала детский омбудсмен.

Также в рамках стратегической программы уполномоченного «Дети в семье» в Мелитополе по инициативе Львовой-Беловой был проведен семинар по работе клубов «Устойчивая семья».

В Мелитополе Мария Львова-Белова приняла участие в открытии летнего кинотеатра в подростковом центре, строительство которого реализовали в рамках проекта Уполномоченного для ребят из новых регионов страны «100 идей от детей».