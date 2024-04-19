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В Нижнем Тагиле двух дезертиров осудили на 5,5 года

Военный суд в Нижнем Тагиле отправил в колонию двух дезертиров на 5,5 года

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Руслан Кривобок/РИА Новости

В Нижнем Тагиле военный суд отправил в колонию двух дезертиров. Об этом сообщили в суде.

Молодые люди признаны виновными по ч. 5 ст. 337 УК (самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца).

Сообщается, что их осудили на 5,5 года, отбывать срок они будут в колонии общего режима.

До этого сообщалось, что виновник автомобильной аварии, произошедшей в Нижнем Тагиле, хотел избежать наказания на СВО, но испугался и стал дезертиром.

В октябре прошлого года водитель Range Rover, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушил скоростной режим и врезался в автомобиль ВАЗ, остановившийся на красный сигнал светофора.

Владелец отечественной машины получил несовместимые с жизнью травмы, а устроивший ДТП автомобилист решил любым способом избежать наказания и отправиться на СВО. Позже доброволец получил ранение на фронте и был направлен в госпиталь, откуда и дезертировал.

Ранее в Армении задержали российского дезертира.

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