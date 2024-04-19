Врач раскрыл, что грозит киперу после встречи с когтями панды Катюши

Единственное, чем могут грозить киперу когти панды Катюши из Московского зоопарка, — это грязь. Об этом в интервью Life сообщил преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

«Я не думаю, что у зверя, родившегося в неволе, может быть бешенство, да и таким способом вирус в организм не попадает. Под когтями могла быть грязь, и она могла попасть в раны, поэтому раны для профилактики нагноения несколько дней необходимо обрабатывать антисептиками», — сказал врач.

Старший преподаватель кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Елена Никифорова в свою очередь отметила, что панды не являются носителями каких-либо заболеваний, которые могут передаваться человеку.

18 апреля гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова выложила в своем Telegram-канале фотографии работника, который играл с пандой Катюшей.

«Аккуратно! Опасные кадры, фото не для всех. Кипера Игоря догнали», — подписала снимки Акулова.

На них зафиксированы сильные царапины на руке и животе, которые сотрудник вольера получил во время игр с подросшим детенышем.

Гендиректор добавила, что фото — это ответ на вопрос многих подписчиков, почему в зоопарке «не тискают Катюшу».

Ранее в Московском зоопарке показали видео с новыми достижениями панды Катюши.