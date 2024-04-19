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В «Укрэнерго» рассказали о проблемах в энергосистеме страны

«Укрэнерго»: в энергосистеме Украины сохраняется дефицит электроэнергии

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Depositphotos

В компании «Укрэнерго» заявили, что в энергосистеме Украины сохраняется дефицит электроэнергии. Об этом сообщает «Страна.ua».

В публикации подчеркивается, что по вечерам, в промежутке с 18:00 до 22:00, могут происходить отключения света для бизнеса и промышленности.

До этого гендиректор энергокомпании ДТЭК Максим Тимченко заявил, что энергетика Украины находится в тяжелейшем за последние два года состоянии.

Он подчеркнул, что Украина потеряла 80% доступных мощностей. Тимченко отметил, что энергетика государства сейчас держится за счет импорта электроэнергии и теплой погоды, но летом, когда станет жарко, дефицит в энергосистеме может увеличиться.

Днем 16 апреля украинская национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что на Украине без электричества остаются более четырехсот населенных пунктов.

До этого стало известно, что энергетическая компания Украины, вторая по импорту электроэнергии в стране, с марта существенно увеличила закупки электричества за рубежом. Главными поставщиками стали СловакияРумыния и Венгрия.

Ранее экс-глава МИД Украины объяснил, зачем РФ обстреливает энергосистему.

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