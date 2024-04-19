В Саратовской области грузовик столкнулся с машиной с людьми в салоне

В Саратовской области произошла авария с участием иномарки. Об этом сообщает начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел около поселка Славянка. Автомобиль марки Ford столкнулся с фурой КамАЗ. На месте приехавшие сотрудники скорой помощи нашли двоих обездвиженных женщин и двоих мужчин. Спасти их не удалось. На данный момент специалисты с помощью гидравлического инструмента пытаются достать людей из машины.

Помимо спасателей и медиков, на месте работают сотрудники ДПС. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.

До этого в Самарской области произошла авария с участием трех автомобилей. В результате ДТП пострадали шесть человек, из них один взрослый человек, остальные – дети, которые находились в салоне ВАЗ. О том, в каком состоянии они находятся, не уточняется.

Ранее в Петербурге водительница самоката повредила позвоночник в ДТП с автомобилем.