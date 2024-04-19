Российского чиновника оштрафовали за избиение подчиненного

В Омской области главу Знаменского района Сергея Максимова оштрафовали за умышленное причинение легкого вреда здоровью подчиненного. Об этом сообщает издание «Коммерческие вести».

По данным СМИ, инцидент произошел 13 января 2023 года. Главу Знаменского сельского поселения Геннадия Андреева госпитализировали после того, как Максимов в ходе конфликта нанес ему несколько ударов по голове. Мужчину увезли на скорой с повышенным артериальным давлением.

По словам потерпевшего, в ходе рассмотрения уголовного дела, на него и на свидетелей оказывали давление. Также Андреев отметил, что дважды обращался в Администрацию президента по поводу ситуации с включением ответчика в состав официальных делегаций – в Москву и для визита в Белоруссию.

«Мы посчитали это неправильным с моральной точки зрения: человек сидит на скамье подсудимых, но собирается на форум или за границу. Поэтому я дважды обращался по этому поводу в Администрацию президента. После первого обращения в облправительство поступила команда из Москвы, и мы получили от министра региональной политики Анастасии Терпуговой ответ, что из делегации Максимова убрали. Но во второй раз – в Беларусь – он успел улететь», — рассказал потерпевший в беседе с журналистами.

После рассмотрения дела суд признал чиновника виновным, обязал его выплатить штраф в размере 10 тыс. рублей, а также запретил ему на год занимать руководящие должности.

Ранее саратовского депутата отправили в СИЗО за стрельбу по людям.