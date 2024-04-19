Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российского чиновника оштрафовали за избиение подчиненного

Главу района Омской области оштрафовали на 10 тыс. руб. за избиение подчиненного

close
100%
Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В Омской области главу Знаменского района Сергея Максимова оштрафовали за умышленное причинение легкого вреда здоровью подчиненного. Об этом сообщает издание «Коммерческие вести».

По данным СМИ, инцидент произошел 13 января 2023 года. Главу Знаменского сельского поселения Геннадия Андреева госпитализировали после того, как Максимов в ходе конфликта нанес ему несколько ударов по голове. Мужчину увезли на скорой с повышенным артериальным давлением.

По словам потерпевшего, в ходе рассмотрения уголовного дела, на него и на свидетелей оказывали давление. Также Андреев отметил, что дважды обращался в Администрацию президента по поводу ситуации с включением ответчика в состав официальных делегаций – в Москву и для визита в Белоруссию.

«Мы посчитали это неправильным с моральной точки зрения: человек сидит на скамье подсудимых, но собирается на форум или за границу. Поэтому я дважды обращался по этому поводу в Администрацию президента. После первого обращения в облправительство поступила команда из Москвы, и мы получили от министра региональной политики Анастасии Терпуговой ответ, что из делегации Максимова убрали. Но во второй раз – в Беларусь – он успел улететь», — рассказал потерпевший в беседе с журналистами.

После рассмотрения дела суд признал чиновника виновным, обязал его выплатить штраф в размере 10 тыс. рублей, а также запретил ему на год занимать руководящие должности.

Ранее саратовского депутата отправили в СИЗО за стрельбу по людям.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами