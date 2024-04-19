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Глава МЧС оценил ситуацию с паводком в Курганской области

Глава МЧС Куренков назвал напряженной ситуацию с паводком в Курганской области

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Глава МЧС России Александр Куренков назвал ситуацию с паводком в Курганской области как напряженной. Его слова приводит ТАСС.

«Ситуация с паводком на территории региона остается напряженной, но держим ее на постоянном контроле», — отметил Куренков.

По его словам, работы не прекращаются и ведутся с учетом прогноза и складывающейся обстановки.

Он отметил, что сил и средств для борьбы с последствиями стихии достаточно, весомый вклад вносят волонтеры.

До этого стало известно, что за ночь уровень реки Урал у Оренбурга снизился на 16 см и составил 1074 см. Куренков говорил, что подготовка руководства и экстренных служб Курганской области к надвигающимся паводкам является качественной. Куренков сообщал, что волна паводка прошла Оренбург и Орск, уровень воды в городах пошел на спад. При этом отмечалось, что вода в ближайшие дни продолжит прибывать в Кургане.

Ранее в МЧС назвали нынешнее половодье самым масштабным за последние десятилетия.

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