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Врачи объяснили, как сохранить мужское здоровье после 30 лет

Уролог Образцов: после 30 лет для мужского здоровья важен образ жизни

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Shutterstock

Мужчинам после 30 важно придерживаться правильного образа жизни, чтобы сохранить здоровье. Решающее значение имеют питание и физическая активность, рассказал уролог и андролог Сергей Образцов Общественной службе новостей.

В более молодом возрасте последствия от неправильного образа жизни могут проходить незаметно, а после 30 лет они уже отражаются на здоровье, подчеркнул врач.

«Точно нужно обратить внимание на здоровое питание, регулярные физические нагрузки, контроль за весом, пора бросать пить и курить. А еще не забываем регулярно посещать уролога», — отметил он.

Образцов посоветовал тщательно следить за питанием, исключив из рациона фастфуд и химический сахар и добавив в него больше продуктов с витаминов А и Е.

Ментальные проблемы тоже сильно сказываются на мужском здоровье, поэтому при хроническом стрессе или подозрениях на депрессию лучше сразу обратиться к психотерапевту, заключил врач.

Напомним, урологи подчеркивают, что всем мужчинам старше 50 лет нужно ежегодно проверяться на рак предстательной железы, а некоторым обследование необходимо уже в 45 лет.

Врачи ранее рассказали, почему мужчинам нельзя садиться за руль в узких штанах.

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