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В Ишиме ограничили энергоснабжение из-за паводка

В Ишиме ввели режим ограниченного энергоснабжения из-за паводка

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Глава Ишима Тюменской области Федор Шишкин сообщил в Telegram-канале, что потребление электроэнергии ограничено в городе из-за паводка.

«С 15:00 (13:00 мск. — «Газета.Ru») 19 апреля 2024 года в Ишиме вводится ограничение режима потребления электрической энергии при чрезвычайной ситуации», — говорится в публикации.

Глава города пояснил, что эти меры обусловлены текущей ситуацией с паводком на территории города. Он уточнил, что после стабилизации ситуации подача электроэнергии будет возобновлена, и попросил отнестись к таким мерам с пониманием.

19 апреля в пяти населенных пунктах Ишимского района Тюменской области власти объявили срочную эвакуацию из-за возможного затопления. Также сообщалось, что в Тюменской области началась срочная эвакуация жителей деревни Синицына.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.

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