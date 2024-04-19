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В Оренбуржье приняли законопроект о помощи пострадавшим от паводка

В Оренбуржье приняли законопроект о предоставлении земли утратившим жилье

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Maxim Shemetov/Reuters

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил в Telegram-канале, что в регионе в первом чтении приняли законопроект, позволяющий бесплатно и без торгов предоставлять землю людям, утратившим жилье в результате паводка.

«Сегодня по моей инициативе в первом чтении принят региональный законопроект, который позволит в приоритетном порядке, бесплатно и без торгов, предоставлять землю людям, утратившим жилье в результате паводка», — написал глава региона.

Он пояснил, что жители, чьи дома признают непригодными для проживания, переживали, что им придется строить дом в другом месте.

По словам губернатора, после принятия закона граждане, чьи дома будут подлежать сносу из-за паводка, смогут выбрать для строительства домов как прежние земельные участки, так и новые — из специальных фондов, сформированных в муниципалитетах.

До этого сообщалось, что пострадавшим от паводка семьям со школьниками из Орска, Оренбурга и района выделят сертификаты на приобретение для детей одежды и обуви.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.

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