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Задержан подозреваемый в убийстве москвича из-за парковки

СК: задержан подозреваемый в убийстве москвича из-за замечания на парковке

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Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации/Shot/Telegram

Полиция при содействии сотрудников прокуратуры и Следственного комитета задержала 21-летнего подозреваемого в убийстве мужчины из-за парковки в Москве. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы в Telegram-канале.

Подозреваемый задержан сотрудниками МВД и ФСБ на территории станицы Казанской Верхнедонского района Ростовской области, уточнила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отмечается, что в ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании молодому человеку меры пресечения в виде заключения под стражу.

В Следственном комитете сообщили, что в ближайшее время он будет доставлен в подразделение столичного СК, где следователи приступят к его допросу.

Трагедия произошла вечером 17 апреля. 21-летний Шахин Аббасов, гражданин Азербайджана, припарковал машину на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. 24-летний местный житель Кирилл Ковалев сделал замечание молодому человеку. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм Ковалев скончался в реанимации, злоумышленник скрылся.

По данным Следственного комитета РФ, подозреваемый живет в России нелегально. РИА Новости сообщает, что его временная регистрация закончилась в феврале. СК переквалифицировал дело со статьи об убийстве на «Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений».

Ранее сообщалось о задержании отца, дяди и знакомого подозреваемого в убийстве Аббасова.

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