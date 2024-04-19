Политолог заявила о необходимости сохранения исторической памяти

Без сохранения исторической памяти и охраны исторической правды у любого государства не может быть ценностной базы общества, в котором помнят и чтят победы и трагедии прошлого, считает политолог, член экспертного клуба «Дигория» Анастасия Слепова.

Политолог отметила, что западные политики не раз были замечены за требованием, чтобы Россия перестала вспоминать былую славу Великой Отечественной войны и скорбеть по 27 млн убитых солдат и мирных граждан.

«По мнению западных политиков, трагедия СССР не заслуживает такого внимания, а Победа в войне советского народа является лишь участием во Второй мировой на восточном фронте», — заявила эксперт.

При этом она указала на то, что кроме проблемы ложного умаления заслуг Советского союза в спасении человечества от нацизма, существует еще одна, уже для европейских граждан. Это непонимание того, что нужно сохранять историческую память.

«Именно это создает основу для будущего сплочения общества, живущего по принципам коллективного действия. Эту простую истину показывают и события настоящего, когда российское общество, построенное на единстве, успешно живет в условиях спецоперации, показав еще со времен пандемии свою готовность к безвозмездной помощи», — сказала Анастасия Слепова.

Он подчеркнула, что россияне сейчас стремятся оказать помощь соотечественникам, назвав это общенациональным делом.

«Понимая это, Россия использует все инструменты для сохранения памяти. Так, горе войны ХХ века не дают забыть продолжающиеся суды против зверств нацистов на территории Ростовской области, Волгоградской области и других. Теперь эти преступления официально признаны геноцидом», — отметила политолог.

Эксперт добавила, что, несмотря на это, западные страны продолжают преуменьшать размах невинных жертв, погибших в период ВОВ, и свое пособничество в этом.

«Закрытие глаз европейцами на подобные факты в лишний раз подтверждает то, что убийство русского народа для них не является преступлением, также как было и во времена гитлеровской Германии. Именно поэтому для того, чтобы предотвратить новую волну подобных преступлений в будущем, Россия продолжит предавать суду преступников прошлого», — заключила Слепова.

19 апреля в России отмечают День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.