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Дугин увидел след Запада в петиции против центра имени Ильина

Философ Дугин: петиция против школы имени Ильина — операция спецслужб Запада

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geopolitika.ru

Философ Александр Дугин считает, что петиция против названия возглавляемой им Высшей политической школы (ВПШ) имени Ивана Ильина при РГГУ — это результат операции спецслужб Запада. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

По мнению Дугина, западным странам не понравилось его совместное с депутатами Госдумы обращение с требованием признать террористами сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) и их заказчиков в США. Философ объяснил, что заявление вызвало резонанс в Штатах, так как в нем фактически содержался материал для признания Украины государством-террористом.

«И через некоторое время, буквально прошло пару недель, вдруг появляются на Западе и среди иностранных агентов атаки на Высшую политическую школу имени Ивана Ильина, которую мы еще почти год назад, в июле 2023 года, в РГГУ создали», — заявил Дугин.

12 апреля студенты РГГУ опубликовали петицию на сайте Change.org, в которой потребовали переименовать ВПШ и провести голосование среди студентов. За шесть дней ее подписали более 15 тысяч человек. Кроме этого, инициативная группа расклеила около РГГУ листовки, выражающие несогласие с названием новой школы.

Депутат Госдумы Владимир Исаков направил запросы с просьбой оценить название центра имени Ильина, в том числе с правовой точки зрения.

Ранее ректор РГГУ Александр Безбородов назвал «украинской агентурой» противников учебного центра под руководством Дугина.

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