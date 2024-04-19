Программу «Время героев» назвали способом развить управленческие навыки

Поддержка со стороны президента России Владимира Путина является большой честью для каждого участника СВО, поделился мнением Герой России, участник отборы программы «Время героев» Владислав Головин.

«Создавая эту программу, нацеленную на участников и ветеранов СВО, наш президент оказал нам большую честь и доверие», — сказал Головин.

По мнению Головина, участие в программе станет важным жизненным уроком для каждого военнослужащего.

«Данная программа даст мне больше знаний и жизненных примеров от наставников из числа руководителей правительства. Это отличный шанс для развития управленческого потенциала», — заключил Головин.

Напомним, программа развития для участников СВО реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Участниками могут стать бойцы СВО, имеющие гражданство РФ, высшее образование и опыт управления людьми.