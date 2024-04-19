Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Программу «Время героев» назвали способом развить управленческие навыки

Герой России Головин: Путин оказал большую честь участникам СВО

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Поддержка со стороны президента России Владимира Путина является большой честью для каждого участника СВО, поделился мнением Герой России, участник отборы программы «Время героев» Владислав Головин.

«Создавая эту программу, нацеленную на участников и ветеранов СВО, наш президент оказал нам большую честь и доверие», — сказал Головин.

По мнению Головина, участие в программе станет важным жизненным уроком для каждого военнослужащего.

«Данная программа даст мне больше знаний и жизненных примеров от наставников из числа руководителей правительства. Это отличный шанс для развития управленческого потенциала», — заключил Головин.

Напомним, программа развития для участников СВО реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Участниками могут стать бойцы СВО, имеющие гражданство РФ, высшее образование и опыт управления людьми.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами