Россиянин выронил сигарету и сжег 150 гектаров травы

В Забайкальском крае установили виновника того, что сгорела сухая растительность на площади 150 гектаров в Читинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД России.

Нарушителем оказался вахтовик из Иркутской области, который работает на демонтаже конструкций. Как рассказали в полиции, 18 апреля от жителей села Александровка поступило сообщение о возгорании сухой травы. Прибывшие на место правоохранители установили, что один из монтажников случайно уронил зажженную сигарету, а когда трава загорелась, покинул то место, никого не уведомив о случившемся.

Огонь на большой площади пришлось локализовывать пожарным.

«Специалисты госпожнадзора составили в отношении 39-летнего жителя Иркутской области административный протокол по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное в условиях особого противопожарного режима», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Нарушителю грозит штраф от 10 тыс. рублей до 20 тыс. рублей.

Ранее в Амурской области ввели запрет на посещение лесов из-за противопожарного режима.