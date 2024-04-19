Врач рассказала, в каких случаях человеку противопоказана вакцинация

Вакцинация моет быть противопоказана при аллергических реакциях или некоторых иммунодефицитных состояниях. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая. Также, по ее словам, ограничением могут являться отдельные заболевания.
«Противопоказаниями к вакцинации может быть выраженный иммунодефицит, беременность, острая или тяжелая форма течения какого-либо заболевания. У некоторых заболеваний, таких как аутоиммунные состояния или неврологические расстройства, решение о вакцинации требует индивидуального подхода врача», — рассказала терапевт.
Она подчеркнула, что только специалист может оценить показания и противопоказания к вакцинации на основе индивидуальных особенностей пациента и рекомендовать оптимальный график прививок.
Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова до этого перечислила вакцины, которые нужны взрослым. По ее словам, людям младше 55 лет нужно сделать прививку от вирусного гепатита В, а пожилым — от пневмококка.
Каждые 10 лет любому взрослому нужно повторять вакцинацию против дифтерии и столбняка, каждый год — от гриппа. Если человек не болел в детстве ветрянкой, ему лучше привиться от ветряной оспы. Это важно, так как взрослые переносят заболевание тяжело, подчеркнула специалист.
Ранее британские ученые начали разработку вакцины от рака легких.