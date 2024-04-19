Врач рассказала, в каких случаях человеку противопоказана вакцинация

Вакцинация моет быть противопоказана при аллергических реакциях или некоторых иммунодефицитных состояниях. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая. Также, по ее словам, ограничением могут являться отдельные заболевания.

«Противопоказаниями к вакцинации может быть выраженный иммунодефицит, беременность, острая или тяжелая форма течения какого-либо заболевания. У некоторых заболеваний, таких как аутоиммунные состояния или неврологические расстройства, решение о вакцинации требует индивидуального подхода врача», — рассказала терапевт.

Она подчеркнула, что только специалист может оценить показания и противопоказания к вакцинации на основе индивидуальных особенностей пациента и рекомендовать оптимальный график прививок.

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагно­стики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова до этого перечислила вакцины, которые нужны взрослым. По ее словам, людям младше 55 лет нужно сделать прививку от вирусного гепатита В, а пожилым — от пневмококка.

Каждые 10 лет любому взрослому нужно повторять вакцинацию против дифтерии и столбняка, каждый год — от гриппа. Если человек не болел в детстве ветрянкой, ему лучше привиться от ветряной оспы. Это важно, так как взрослые переносят заболевание тяжело, подчеркнула специалист.

Ранее британские ученые начали разработку вакцины от рака легких.