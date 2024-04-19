Сильный снег пошел в Петербурге

Сильный снег пошел в некоторых районах Санкт-Петербурга и Ленобласти в пятницу днем. О снегопаде в Мурино сообщил корреспондент «Газеты.Ru».

Снегопад заметили также в Московском и Фрунзенском районах города, отметило РИА Новости. Слой снега возник на газонах и тротуарах, также припорошены оказались автомобили на парковках.

По оценке главного петербургского синоптика Александра Колесова, к вечеру 19 апреля высота снежного покрова может составить в городе 3–8 сантиметров. В ночь на 20 апреля интенсивность снегопада уменьшится, но еще 2–5 сантиметров может выпасть, пояснил он.

«Так что высота снежного покрова утром 20 апреля должна быть приличной, а на дорогах будет сложная обстановка», — написал он в своем Telegram-канале.

Колесов подчеркнул, что апрельский снег в Петербурге не является большой редкостью, но во второй половине месяца его обычно не очень много. Прошлый сильный апрельский снегопад был в городе 20 апреля 1991 года, когда высота снежного покрова достигла 28 см.

Ранее на Кубани и в Адыгее объявили штормовое предупреждение.