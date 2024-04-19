Психолог посоветовала людям с сидячей работой выбирать активные увлечения

Людям с сидячей работой стоит выбирать активные увлечения, такие как фитнес, танцы или туризм. Такой совет в беседе с РИАМО дала специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.

«Считается, что стоит выбирать тот вид хобби, занятия которым будут отличаться от основной профессиональной деятельности. Например, работникам бухгалтерии может быть неинтересно посвящать время отдыха разгадыванию судоку, а у курьеров вряд ли возникнет желание прокатиться на велосипеде», — отметила Игонина.

Она добавила, что тем, кто занят интеллектуальным трудом, подойдут хобби, предполагающее работу руками, например резьба по дереву или лепка из глины.

До этого Игонина отмечала, что при выборе хобби важно опираться на собственные ощущения, желания, мечты, интересы и фантазии. По ее словам, выбирая увлечение, важно не допускать границ у себя в голове. По-настоящему любимое занятие может быстро превратиться в дело всей жизни, приносящее не только удовольствие, но и хороший доход, добавила специалист.

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