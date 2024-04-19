Москвичи ответили, что они хотели бы видеть в вагонах метро в будущем

Жители Москвы хотят видеть в поездах метрополитена в будущем откидные сиденья, инфопутеводитель, а также возможность проведения кинопоказов, показал опрос «Москвы 24» и столичного метро. В нем приняли участие 12 тыс. человек.

66% опрошенных хотели бы видеть в метро Type-C-зарядки, 38% — места для пассажиров с крупногабаритным грузом, 37% — откидные сиденья, 35% — проекционные экраны, встроенные в окна. Еще 45% респондентов выступили за то, чтобы в вагонах появился информационный путеводитель с городскими достопримечательностями, 48% — пиктограммы с основными достопримечательностями и точками притяжения рядом с Москвой.

Еще 46% москвичей предложили сделать прозрачной дверь в кабину машиниста, 31% — поддержали беспилотное управление поездом, 34% — установку сидений с подогревом и вентиляцией. По 30 и 29% голосов соответственно набрали варианты установки табло с новостной бегущей строкой и места, обозначенные специальным цветом. 33% хотели бы ездить в метро под фоновую музыку. 14% граждан предложили свои варианты. Среди них были проведение кинопоказов в вагоне, размещение держателей-подвесов для сумок и аптечки, появление возможности визуализации на схеме метро движения поезда с показом достопримечательностей и не только.

В пресс-релизе «МегаФона», поступившем в «Газету.Ru» до этого сообщили, что пассажиры московского метро стали на 18% реже читать электронные книги и чаще уделяли внимание работе в пути. Использование офисных приложений возросло на 60%.

Ранее сообщалось, что засмотревшийся в телефон 10-летний мальчик упал под поезд в метро.