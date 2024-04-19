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Россиянка впала в кому после операции у косметолога

Жительница Владивостока впала в кому после похода к косметологу

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Unsplash

Во Владивостоке 58-летняя местная жительница после пластической операции впала в кому и находится в ней уже девять дней. Об этом сообщает Telegram-канал «ОПС-медиа».

Женщине провели плановую «круговую подтяжку» лица и шеи 10 апреля в одной из городских больниц.

«После окончания операции, примерно в 21.30, медсестра сделала пациентке укол, от чего у последней началась аллергическая реакция – отек Квинке, который впоследствии перешел в анафилактический шок», — говорится в сообщении канала.

После сделанного укола пациентка впала в кому, ее держат на аппарате искусственной вентиляции легких. По информации канала, врачи не дают прогнозов по улучшению состояния пациентки.

До этого пластический хирург, который изуродовал модель из Сочи, остался на свободе. Подсудимому назначили наказание в виде трех лет ограничения свободы. Но в связи с истечением сроков давности врача от наказания освободили.

Ранее хирург назвал самые популярные среди россиянок пластические операции.

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