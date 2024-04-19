«Бандиты 90-х»: в Институте Пушкина назвали экстремистским захватом власти смену ректора

Минобрнауки сообщило об увольнении ректора Института русского языка им. А.С. Пушкина Натальи Трухановской. Как заявили «Газете.Ru» в вузе, они не получали никаких уведомлений о смене ректора, поэтому расценивают происходящее как попытку взять контроль над учебным заведением. Там отметили, что сообщать об изменениях в Институт «ранним утром» пришли замминистра образования и «неизвестный мужчина».

«Сегодня без предварительного уведомления, пользуясь служебными удостоверениями, ранним утром, то есть часов в 8, до начала рабочего дня в здание Института русского языка вошли заместитель министра образования Российской Федерации и неизвестный мужчина, действующий в стиле бандитов из 90-х, и потребовали немедленно организовать для них конференцию. Они озвучили на словах приказ Министерства о назначении нового ректора. При этом официально информация о смене ректора нигде не была опубликована. Наш ректор в данный момент находится на больничном. Никаких уведомлений Наталья Сергеевна не получала. Налицо попытка взять контроль над вузом, причем с неизвестными целями. Надо учитывать, что в нашем институте очень много учится иностранцев, мы обучаем русскому языку весь мир, вуз реализует множество проектов в области государственной политики, касающейся русского языка в мире. Конечно, такие чрезвычайные, незаконные действия способствуют обрушению репутации русского языка», — сказали там.

В Институте подчеркнули, что «незаконное проникновение» в вуз является нарушением режима безопасности, а «лжеректор» в случае ЧП не будет нести ответственность за жизнь и здоровье студентов и сотрудников.

«По сути это международный скандал. У нас учатся иностранные студенты, и на наше здание, можно сказать, было совершенно незаконное нападение, проникновение с целью захвата власти. Это реально экстремистский захват какой-то. Лжеректор не отвечает за порядок в вузе. Если что-то случится со студентами, с сотрудниками, кто будет нести ответственность? Мы тут, мягко говоря, в панике. Это просто вопиющее нарушение даже режима безопасности. Вообще непонятно, что происходит со стороны учредителя, которые в первую очередь для вузов этот режим регулируют», — посетовали там.

В пресс-службе пояснили, что Трухановская выступала с инициативой по ужесточению правил сдачи экзамена русского языка мигрантам, поскольку нынешний механизм привел к «коррупционной системе». По мнению вуза, именно это и стало причиной увольнения ректора.

«Созданная система выгодна мигрантскому лобби для привлечения дешевой рабочей силы. Наталья Сергеевна выступает за ужесточение миграционного контроля, за то, чтобы не было такого повального въезда мигрантов к нам на территорию. По фактам фиктивных приемов экзаменов в России за эти годы возбуждены уже сотни уголовных дел по нелегальной миграции. Когда ситуация вышла в публичную плоскость и наш ректор это озвучила, Минобрнауки было вынуждено выступить с заявлением об изменении действующих правил. Мигрантское лобби, это наши предположения, добилось через руководство Минобрнауки подписания приказа об увольнении ректора Института Натальи Трухановской», — уточнили в Институте.

19 апреля Минобрнауки сообщило, что новым ректором Института русского языка им. А.С. Пушкина назначен Никита Гусев, до этого занимавшего пост проректора МГУ. Причиной такого решения, по данным ведомства, стала прошедшая проверка, выявившая «факты ненадлежащего контроля за процедурой проведения экзамена по русскому языку как иностранному».

В начале апреля Следственный комитет заявил о раскрытии схемы выдачи поддельных сертификатов о знании русского языка мигрантам в Москве. По версии следствия, в конце 2023 года группа лиц, в которую входили сотрудники Института русского языка им. А.С. Пушкина, организовали незаконную выдачу сертификатов о владении русским языком, знании истории и основ законодательства РФ гражданам иностранных государств. Получатели этих услуг в дальнейшем предоставляли документы в миграционные органы МВД. По делу были задержаны пять подозреваемых.

В Институте Пушкина утверждали, что «не располагают данными о задержании сотрудников».

19 апреля в пресс-службе вуза «Газете.Ru» сказали, что «никаких следственных действий в институте не проводилось», а задержана была бывшая сотрудница учебного заведения, «которая работала по совместительству».

«При этом все это разнесли, будто бы у нас ОПГ в институте Пушкина торгует русским языком. Ничего подобного. Мы давали очень много раз опровержения, которые остались незамеченными, видимо, это кому-то было выгодно», — добавили в учебном заведении.

Ранее стало известно, что в РФ назначат вузы ответственными за проведение экзамена по русскому языку для мигрантов.