Названо число сел и деревень в Тюменской области, отрезанных «большой водой»

Шесть населенных пунктов в Тюменской области оказались отрезаны от остальной части региона в результате весеннего паводка. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства российского субъекта.

В заявлении уточняется, что речь идет о деревнях Орловка и Рагозина в Ишимском районе. То же касается села Назарово в Абатском районе, деревни Малые Ярки в Казанском районе и населенных пунктов Тюлешов Бор и Жигули в Викуловском районе.

«В населенных пунктах, которые отрезала большая вода, для обеспечения безопасности организованы временные посты пожарной охраны», — говорится в публикации.

При этом на территории Казанского и Ишимского районов начали работать лодочные переправы. Сотрудники МЧС РФ перевозят граждан в случае необходимости, а также доставляют людям медикаменты и продукты.

18 апреля губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что в настоящее время в Казанском районе наблюдается самая напряженная ситуация с весенним паводком. Из-за прихода «большой воды» в данной части региона был подтоплен 91 дом. За минувшие сутки это количество могло измениться.

Ранее в МЧС РФ рассказали, когда в Тюменской области ожидается пик паводка.