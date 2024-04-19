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В Запорожской области обнаружили чемодан со взрывчаткой

В Запорожской области росгвардейцы нашли чемодан с 2,4 кг тротила

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Росгвардия

В Запорожской области росгвардейцы нашли чемодан с 2,4 кг тротила, а также гранаты, патроны и подствольный гранатомет. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«В сумке, найденной среди груды коробок в заброшенном доме, находилось 2,4 кг тротила, а также гранаты, патроны, подствольный гранатомет», — говорится в публикации.

Уточняется, что взрывоопасные предметы передали саперам для уничтожения.

17 апреля глава Тарусского района Калужской области Михаил Голубев сообщил, что на территории Калужской области обнаружили беспилотный метеозонд-шар, начиненный взрывчаткой. Голубев отметил, что аналогичные летательные аппараты находили ранее в Липецкой и Курской областях.

До этого гражданина России и Молдавии задержали по подозрению в причастности к подрыву машины бывшего сотрудника службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова.

Ранее представитель главы СБУ Василия Малюка обжаловал решение о его заочном аресте в России.

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