Полицейские пострадали на митингах в Тбилиси против закона об иноагентах

По меньшей мере пять сотрудников министерства внутренних дел Грузии пострадали за три дня в ходе митингов в столице страны Тбилиси против закона об иностранных агентах. Об этом сообщил в парламенте глава грузинского МВД Вахтанг Гомелаури, передает ТАСС.

По его словам, двое из пяти полицейских были доставлены в медицинские учреждения с тяжелыми травмами.

Кроме того, в течение трех дней сотрудники МВД задержали в общей сложности 40 демонстрантов.

В начале апреля правящая партия «Грузинская мечта» внесла в парламент законопроект «О прозрачности иностранного влияния».

Инициатива предполагает обязательную регистрацию в специальном государственном реестре некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за границы. Кроме этого, такие НПО и СМИ должны будут каждый год предоставлять минфину Грузии декларацию о доходах и расходах.

Законопроект об иноагентах встретили резкой критикой. С 15 апреля в Грузии проходят акции, участники которых требуют отозвать с рассмотрения законопроект.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила надежду, что митинги против законопроекта об иностранных агентах продолжатся и станут частью стратегии к парламентским выборам.